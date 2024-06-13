خاص بالفيديو- جنات ترد على منتقدي هذه الصورة..وبكلام لافت عن زياد برجي

ميرنا وليد - بيروت - منذ اطلالاتها الأولى، لفتت الفنانة المغربية جنات أنظار الجمهور في العالم العربي، اذ قدّمت اغان ناجحة ومميزة استطاعت من خلالها ان تزيد من شعبيتها، نذكر: "حبيبي على نياته، حب جامد"، كما انها قامت مؤخرا بـ طرح اغنية "بنعيش مع ناس" على يوتيوب.



موقع "الفن" التقى بـ جنات وأجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن معنى اغنيتها السابقة "الشمخ الجواني" وانتقادات صورة الإعلان الترويجي لها، مدى مواجهتها العراقيل منذ بداياتها، كما تطرقنا بالحديث عن امكانية تعاونها مع الفنان زياد برجي.

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