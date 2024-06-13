ميرنا وليد - بيروت - منذ اطلالاتها الأولى، لفتت الفنانة المغربية جنات أنظار الجمهور في العالم العربي، اذ قدّمت اغان ناجحة ومميزة استطاعت من خلالها ان تزيد من شعبيتها، نذكر: "حبيبي على نياته، حب جامد"، كما انها قامت مؤخرا بـ طرح اغنية "بنعيش مع ناس" على يوتيوب.
موقع "الفن" التقى بـ جنات وأجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها عن معنى اغنيتها السابقة "الشمخ الجواني" وانتقادات صورة الإعلان الترويجي لها، مدى مواجهتها العراقيل منذ بداياتها، كما تطرقنا بالحديث عن امكانية تعاونها مع الفنان زياد برجي.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جنات ترد على منتقدي هذه الصورة..وبكلام لافت عن زياد برجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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