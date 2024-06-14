زينة تتعاقد على عمل درامي جديد مع باسم سمرة

بعد أن حققت الفنانة زينة نجاحاً كبيراً في مسلسل "العتاولة" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته كلٌ من النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، علمت "لها" أن زينة تعاقدت على عمل درامي جديد يُعرض على منصة "شاهد"، ومكوّن من عشر حلقات تعيد من خلاله التجربة مع باسم سمرة.

وبدأ المخرج أحمد خالد موسى بجلسات التحضير وبمعاينة أماكن التصوير للشروع به في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى عرض المسلسل في الصيف الحالي.

وحقق باسم سمرة وزينة نجاحاً كبيراً في موسم رمضان الماضي، من خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل "العتاولة"، الى جانب كلٍ من: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، فريدة سيف النصر، ومريم محمود الجندي، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن تقديم جزء ثانٍ منه ليُعرض في موسم رمضان 2025.

يُذكر أن آخر أعمال زينة الفنية، فيلم "الإسكندراني"، وهو من إخراج خالد يوسف، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم بينهم: حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عصام السقا وآخرون.

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