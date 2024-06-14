القاهرة- الخليج 365
بعد أن حققت الفنانة زينة نجاحاً كبيراً في مسلسل "العتاولة" الذي عُرض في رمضان الماضي وقام ببطولته كلٌ من النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، علمت "لها" أن زينة تعاقدت على عمل درامي جديد يُعرض على منصة "شاهد"، ومكوّن من عشر حلقات تعيد من خلاله التجربة مع باسم سمرة.
وبدأ المخرج أحمد خالد موسى بجلسات التحضير وبمعاينة أماكن التصوير للشروع به في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى عرض المسلسل في الصيف الحالي.
وحقق باسم سمرة وزينة نجاحاً كبيراً في موسم رمضان الماضي، من خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل "العتاولة"، الى جانب كلٍ من: أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، فريدة سيف النصر، ومريم محمود الجندي، وأعلنت الشركة المنتجة للمسلسل عن تقديم جزء ثانٍ منه ليُعرض في موسم رمضان 2025.
يُذكر أن آخر أعمال زينة الفنية، فيلم "الإسكندراني"، وهو من إخراج خالد يوسف، وشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم بينهم: حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عصام السقا وآخرون.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تتعاقد على عمل درامي جديد مع باسم سمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.