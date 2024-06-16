توزيع جوائز المركز القومي للترجمة يوليو المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة، عن تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوية للمركز في دورتها الثانية في الأول من يوليو المقبل.

وقالت مدير المركز إن الجوائز السنوية للمركز تضم جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية، جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية، بالإضافة إلى جوائز الترجمة للشباب.

وأشارت إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، كانت قد اعتمدت في فبراير الماضي، قائمة الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة في دورتها الثانية، حيث فاز بجائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية في دورتها الثانية، المترجم محمد صلاح الدين الفولي عن ترجمته لرواية “الوحش” من تأليف كارمن مولا،عن اللغة الإسبانية والترجمة صادرة عن دار عصير الكتب.

وحصل أحمد عمرو عبد المنعم شريف على جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم في دورتها الثانية، عن ترجمته لكتاب “أَي كيو فاي: رحلة من الدماغ إلى الروح: نظرية عصبية في تفسير الوعي” من تأليف جوليو تونوني، عن اللغة الإنجليزية والترجمة صادرة عن دار نشر نيوبوك للنشر والتوزيع.

فيما فاز بجائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية في دورتها الثانية مناصفة كل من محمد حامد درويش عن ترجمته لكتاب “خريطة المعرفة: كيف فقد العالم أفكار العصر الكلاسيكي وكيف استعادها: تاريخ سبع مدن” من تأليف فيوليت مولر، وصدرت الترجمة عن مؤسسة هنداوي، وياسر محمد صديق عن ترجمته لكتاب “سيد اللعبة: هنري كسينجر وفن دبلوماسية الشرق الأوسط” من تأليف مارتن إنديك، والترجمة صادرة عن مؤسسة نهضة مصر.

جائزة الشباب

وفي فئة جائزة الشباب، فازت ياسمين العربي عبد الغني بالمركز الأول في جائزة الترجمة للشباب عن ترجمتها لكتاب“الأرض السفلية: رحلة عبر الزمن السحيق” من تأليف روبرت ماكفارلن، عن اللغة الإنجليزية والترجمة صادرة عن مؤسسة هنداوي. وحصل كل من منة الله صالح وهبة سمير المطراوي على المركز الثاني عن ترجمتهما لكتاب“أربعون عاما من الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الصين” من تأليف تساي فانغ وآخرين، عن اللغة الصينية والترجمة صادرة عن دار صفصافة للنشر والتوزيع. بينما حصلت سارة محمد بدوي طه على المركز الثالث عن ترجمتها لكتاب“اجتياز القرن الحادي والعشرين: أخطر عشر تحديات تواجه البشرية وكيف يمكن التغلب عليها” من تأليف جولي انكريب، عن اللغة الإنجليزية والترجمة صادرة عن مؤسسة هنداوي.

وعن إهداء المركز 25 ألف نسخة من إصدارات المركز لقرى “حياة كريمة”، أكدت الدكتورة كرمة سامي، حرص المركز على المشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كباقي مؤسسات الدولة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية للوصول إلى أبنائنا في المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن الاطلاع على المعرفة والكتب المترجمة يعد حقا مشروعا للجميع وليس مقتصرا على أبناء العاصمة والمحافظات الكبرى.

وأضافت مدير المركز “أن المركز يعمل حاليا على تنظيم احتفالية كبرى بسلسلة أصحاب الهمم، وهي السلسلة الأولى من نوعها التي يطلقها المركز القومي للترجمة في هذا التخصص المهم”، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع المؤسسات المجتمعية التي ستشارك في هذه الاحتفالية المتوقع أن تقام خلال شهر يوليو المقبل.