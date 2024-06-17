تايلور سويفت تحبس دموعها على المسرح بعد ساعات من حديث حبيبها السابق عن انفصالهما

أثبت العرض الأخير لتايلور سويفت في ليفربول أنه الأكثر عاطفية لها، حيث يبدو أن أغنية ” Champagne Problems” تخنق المغنّية.

استمتعت سويفت بمحطة ليفربول في جولة Eras Tour التي شهدت بيعها بالكامل لملعب أنفيلد الذي يتّسع لستّين ألف مقعد حيث قدّمت عدّة ليالٍ.

كانت ليلة السبت هي عرضها الأخير في ليفربول وجاء بعد ساعات من حديث حبيبها السابق جو ألوين عن انفصالهما.

وبدت سويفت متأثّرة بشكل واضح بعد أداء “مشاكل الشمبانيا”، وبدا أنها تحبس دموعها عندما التقطت الميكروفون وقالت: “إنه لشرف كبير حقًا أن أغني أمام جمهور مثل هذا. أحبك كثيرًا يا ليفربول، شكرًا لك”.

كان هذا العرض في نفس اليوم الذي تحدّث فيه “ألوين” علنًا أخيرًا عن انفصالهما بعد علاقة استمرت ستة أعوام ونصف.

وقال لصحيفة التايمز في مقابلة نشرت يوم السبت “آمل أن يتمكن أي شخص وكل شخص من التعاطف وفهم الصعوبات التي تأتي مع نهاية علاقة طويلة ومحبة وملتزمة بالكامل لأكثر من ست سنوات ونصف.”

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وأضاف: “الأمر غير المعتاد وغير الطبيعي في هذا الوضع هو أنه بعد مرور أسبوع، أصبح الأمر فجأة في المجال العام وأصبح العالم الخارجي قادرًا على إبداء رأيه”. في اشارة منه الى انتشار خبر الانفصال عبر مختلف المواقع وعلى المنصّات الاجتماعية.

وقال “ستكون هناك دائمًا فجوة بين ما هو معروف وما يقال. لقد تصالحت مع ذلك”.

وكانت تايلور سويفت، قد انفصلت عن حبيبها البريطاني جو ألوين بعد ست سنوات من المواعدة في ابريل ٢٠٢٣.