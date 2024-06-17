في 3 أيام.. إيرادات "عصابة الماكس" تتجاوز مليوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الجمعة 14 يونيو فيلم عصابة الماكس، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر ضمن موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم في يومه الثالث الأحد الموافق أول أيام عيد الأضحى مليونا و149 ألفا و89 جنيها، لتصل إيراداته في يومين 2 مليون و262 ألفا و505 جنيهات.

عصابة الماكس تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد السقا، كريم فهمي، حمو بيكا، هشام ماجد، محمد ثروت، خالد الصاوي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.