شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المهندس يطرح تيزر أغنية لو زعلان ضمن أحداث فيلم جوازة توكسيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم ماجد المهندس تجربة غنائية لم يقدمها من قبل، إذ يقدم لأول مرة أغنية مصرية ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"، والأغنية تحمل اسم "لو زعلان".

وطرح ماجد المهندس تيزر الأغنية الجديدة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر.

وأبدى النجم ماجد المهندس سعادته بتقديمها، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يخوض فيها هذه التجربة، ويقدم أغنية ضمن أحداث فيلم، مشيراً إلى أن الفكرة أعجبته، وتحمس لها فور عرضها عليه، وأكد أن سر تحمسه للأغنية أنها باللهجة المصرية، وقريبة جدا من لغة الشارع المصري وتشبه كثيرا المصريين.

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.