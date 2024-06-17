شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم فيلم ولاد رزق 3 يزينون مسرح العرض الخاص للفيلم بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

زينت صور نجوم فيلم ولاد رزق 3 أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وغيرهم مسرح العرض الخاص للفيلم داخل بوليفارد الرياض، حيث يقام عرض خاص للفيلم بحضور نجومه برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والتي ترعى الفيلم.

ويشهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 حضور كل من ليلى علوى، إلهام شاهين، المنتج أحمد بدوى، نيللى كريم، المخرج أحمد مدحت، هالة صدقى، شيكو، احمد فهمى، نيكول سعفان، أكرم حسنى، إياد نصار، الناقد طارق الشناوى، المخرجة كاملة أبو ذكرى، سيد رجب، هشام نزيه، مصطفى سعفان، رزان مغربى، آيتن عامر، ماجد المصرى، حمادة إسماعيل، الموزع احمد ابراهيم، المونتير أحمد حمدى، ومحمد لطفى، الإعلامى إبراهيم فايق، المخرج رؤوف السيد، وعدد كبير من الفنانين.

فيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، ومن المقرر أن يحضر فريق الفيلم بالكامل العرض الخاص، والفيلم من إنتاج RAW Entertainment بمشاركة Synergy Films وFilm Square وG Creations.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه، ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.



بوسترات فيلم ولاد رزق 3



ولاد رزق 3



مسرح ولاد رزق 3