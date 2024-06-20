محمد لطفي من حفل عمرو دياب الأخير: "الهضبة مليش غيره.. صاحبي وأخويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أحيا النجم عمرو دياب حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي بدولة الإمارات أمس الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر الفنان محمد لطفي مقطع فيديو أثناء الحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وقال: "الهضبة حبيبي وأخويا وصاحبي وسندي.. مليش غيره والله من قلبي"

وأشعل عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

محمد لطفي أحد أبطال فيلم "ولاد رزق 3: الفاضية"، الذي يعرض حاليًا في سينمات مصر والسعودية، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وإياد نصار، ومحمد ممدوح.

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