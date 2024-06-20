بالصور- سعر خيالي لفستان ساندرا رزق الأسود من CHANEL

ميرنا وليد - بيروت - تألق ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق على الجمهور بلوك صيفي رائع عبر حسابها الخاص، وظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأسود ذات تصميم مميز من دار ازياء CHANEL العالمي وصل سعره إلى 11,334 دولار، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت ساندرا رزق مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، إستعرضت فيه ساعتها الجديدة من شركة Audemars Piguet العالمية، والتي بلغ سعرها 160,125 دولار، كما وكانت تحمل حقيبة يد من دار أزياء Hermès باللون الأحمر، يصل سعرها إلى 12,500 دولار.

