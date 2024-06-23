أنغام تتألق بإطلالة لامعة يبلغ سعرها آلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية أنغام متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالتها.

وظهرت أنغام في الصور بإطلالة لامعة أنيقة، إذ ارتدت فستان باللون البنفسجي مزين بالكامل بحبيبات الخرز واللؤلؤ والترتر اللامع.

جاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد، ومكشوف الصدر قليلا، ومقرون بوشاح قصير من نفس خامة الفستان، من تصميم " Pamela Roland" لمجموعة "Resort 2024".

ويبلغ سعر الوشاح 2970 دولار، بينما يبلغ سعر الفستان 5 آلاف دولار.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام تسريحة شعر أنيقة، غذ تركته منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، واختارت مكياجا قويا ارتكز على إظهار العيون بطريقة لافتة، كما تزينت انغام بمجوهرات ماسية فاخرة.

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