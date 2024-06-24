خاص بالفيديو- جورج خباز يُمنح الدكتوراه الفخرية.. وهكذا علّق طلال الجردي ويورغو شلهوب ووسام صباغ وكارلوس عازار

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومحببة، منحت جامعة الروح القدس الكسليك الدكتوراه الفخرية للممثل والكاتب جورج خباز، في حفل تخرج فيه الكثير من الطلاب، وضمن أجواء الفرح والتفوق.



استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، وكلمة للمتفوقين، ولرئيس الجامعة الأب طلال الهاشم، كما ألقى جورج خباز كلمة مؤثرة نالت إعجاب الحضور، الذي صفّق له وهنّأه.

وتواجد في الحفل الممثلون طلال الجردي، يورغو شلهوب، وسام صباغ وكارلوس عازار، الذين أحبوا أن يكونوا حاضرين إلى جانب زميلهم جورج خباز ليباركوا له.

موقع "الفن" تواجد في حفل التخرج، وأجرينا هذا التقرير: