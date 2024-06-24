سميحة أيوب تُؤكد أنها اكتفت بما قدمته من الأعمال الفنية

طمأنت الفنانة سميحة أيوب، جمهورها على حالتها الصحية، قائلة :"أنا الحمد لله كويسة وبخير وبشكر كل الناس على محبتهم ليا".

تابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2"، أنها سعيدة للغاية بعد تكريمها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة تنظر للفنانين نظرة عظيمة لأنهم يقدمون دور تنويري، ومصر أم الدنيا.

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن بعض الفنانين يقدمون أعمال دون المستوى في جميع الدول سواء مصر أو الخارج، ولقب "سيدة المسرح"، الذي أطلق عليها أتى بسبب حبها للمسرح فهو أب لكل الفنون، وبسبب عملها وجهدها ولم يأتي اللقب من فراغ.

وأضافت "أيوب"، أن المسرح عبارة عن كلمة، ومسرح مصر عبارة عن "إسكتشات" جميلة ولكنه لم يكن مسرح بمعنى الكلمة.

واختتمت سميحة أيوب حديثها، أنها لن تشارك في أعمال فنية أخرى ولكنها أستكفت من الأعمال، وما يعرض عليها ليس له قيمة فلذلك ترفض ولا ترى نفسها في دور دون المستوى.

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