محمد رمضان يسخر من أخبار منعه من دخول مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخر الفنان محمد رمضان، من الأنباء المتداولة، خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجوده خارج مصر، ومنعه من العودة إليها.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على “X” صورة لتعليق أحد المتابعين، وهو يسأله عن أنباء منعه من العودة، حيث رد بسخرية مؤكداً وجوده في مصر حاليًا.

وسأل المتابع رمضان قائلاً: “إنت قال ممنوع تنزل مصر”، ليرد عليه ساخراً: “دي حقيقة يا عمار علشان كده أنا في الساحل الشمالي”.

وكانت أخبار قد انتشرت عن منع دخول رمضان إلى مصر بعد يومين من إعلان غيابه رسميًا عن دراما رمضان 2025، ليصبح العام الثاني له على التوالي في الغياب عن الدراما الرمضانية.

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية مسلسل “جعفر العمدة” في العام 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا من خلاله. وشارك في بطولته العديد من الفنانين، منهم: زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومي كساب، ومنذر رياحنة، وحسني شتا، وعصام السقا، وأحمد فهيم، والمسلسل من تأليف محمد سامي بالتعاون مع مهاب طارق، وإخراج محمد سامي.