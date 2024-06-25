أول تعليق من شقيق شيرين عبدالوهاب على اتهاماتها وتصريحاتها ضده



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رد محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، على تصريحات الأخيرة والتي قالت إنها تعرضت لمؤامرة كبيرة واتهمته باستغلالها ماديًا.



ونشر محمد عبدالوهاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات التي تم توجيهها إليه بتاريخ 19 ديسمبر عام 2022.

وكتب شقيق شيرين، تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود، ده قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات الgd وجهت ليا بتاريخ ۱۹/۱۲/۲۰۲۲ يعني من سنتين".

وأضاف: "إيه هي بقي الاتهامات دي؟.. كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على اختي!، وطبعا موضوع السكينة!، واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع أمي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سؤال ج جواب، التوكيل اللي بتقول إن أنا أسأت استخدامه!".

وأكمل: "ده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها، والأهم أمي اللي كنت مفهمها إن بنتها اتنازلت وأنا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها، وبناء عليه رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده".

وأردف: "أنا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم إخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية بس إنتي بقي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خلتيني النهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده اخر حل كنت أحب ألجأ ليه، وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى".



وتابع: "نفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني، معرفش لمصلحةمين؟،مع إني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة و سنتين من بعدها، ده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهت لي ، مش بيان من محامي، وأي حاجه هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر.".

وأتم: "مرفق هنا الفيديو بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٢ اللي قولتي فيه إنك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت إن القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك".

وقدمت المطربة شيرين عبد الوهاب، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد شقيقيها محمد عبد الوهاب، متهمة إياه تدبيره مؤامرة لاستغلالها ماديا.

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