شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تظهر على مسرح مهرجان موازين بـ3 إطلالات بتقنية الهولوجرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

من جديد عادت السيدة الراحلة أم كلثوم لمسرح مهرجان موازين في المغرب، حيث أحيت كوكب الشرق حفل غنائي بتقنية الهولوجرام، وذلك بعد نجاح حفلها الأول بنفس التقنية قبل أيام بنفس المهرجان، وظهرت أم كلثوم بثلاثة إطلالات وسط تفاعل كبير من الجمهور وكأنها على المسرح بالفعل ولم ترحل عن عالمنا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام تقنية الهولوجرام لإعادة تقديم أغنيات أم كلثوم، ففي عام 2019 أقيم حفل غنائي بدار الأوبرا في دبي ظهرت خلاله أم كلثوم بتقنية الهولوجرام.

وتكررت التجربة في مصر، خلال الحفل الذي نظم داخل قصر عابدين، وتم تقديم عدد من المقاطع الغنائية لكوكب الشرق.

وعام 2021 تمت الاستعانة بتقنية الهولوجرام لتقديم حفل غنائي للمغنية المصرية الراحلة في السعودية، كما استعاد الجمهور الأردني حضور أم كلثوم العام الماضي من خلال حفل هولوجرام أقيم في قصر الثقافة بمدينة عمان.

جاءت هذه الخطوة، التي اعتمدتها الكثير من المهرجانات العالمية، لإعادة إحياء التراث الثقافي العربي بطريقة جديدة ومبتكرة، من خلال الجمع بين الأصالة والتطور التكنولوجي في عرض فني واحد.

تقنية الهولوجرام عبارة عن تقنية من تقنيات مجال التصوير ثلاثي الأبعاد المتطور، حيث تمكن المشاهد من تجربة الصور بطريقة واقعية وكأنها حقيقية، وتعتبر هذه التقنية جزءا أساسيا من مستقبل الاتصالات والترفيه، وقد أثارت اهتمام الجماهير والمحترفين على حد السواء.



وتعود أصول تقنية الهولوجرام إلى عام 1947، حيث ابتكر الفيزيائي الهنغاري دينيس غجابور والعالم البريطاني هنريك كوهاري قاعدة الهولوجرام الرياضية. ومنذ ذلك الحين شهدت التقنية تطورات هائلة تمتد عبر عقود، حتى وصلت إلى ما نعرفه اليوم.



إطلالة أم كلثوم بتقنية الهولوجرام (1)



إطلالة أم كلثوم بتقنية الهولوجرام (2)



إطلالة أم كلثوم بتقنية الهولوجرام (3)



إطلالة أم كلثوم بتقنية الهولوجرام (4)



إطلالة أم كلثوم بتقنية الهولوجرام (5)



إطلالة أم كلثوم بتقنية الهولوجرام (6)