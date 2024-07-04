عاصي الحلاني يحصد الملايين.. “العين عليه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجديدة “العين عليه” أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدورها عبر قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وجددّ عاصي الحلاني من خلال أغنية “العين عليه” تعاونه مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدّم معها مجموعة من الأغنيات الناجحة في السنوات الماضية.

أغنية “العين عليه” هي باللهجة المصرية من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس، واستطاعت أن تتصدّر فور طرحها المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “العين عليه” مع المخرجة رودينا حاطوم في عدة مواقع في مصر، ومنها منطقة الفيوم ومتحف المركبات الملكية في القاهرة حيث جلس عاصي الحلاني على كرسي الملك فاروق.

واستخدم الذكاء الإصطناعي في كليب أغنية “العين عليه” في أكثر من جزئية في الكليب، حيث قام عاصي الحلاني عن طريق تطبيق AI إلى جلب البطلة من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي، كما واستخدم في الصحراء والأبنية في متحف المركبات الملكية.