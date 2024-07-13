شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تغنى ريمكس أوبريت راجعين وViva Palestina فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

قدمت المطربة دينا الوديدي التحية للشعب الفلسطيني، وذلك في أولى حفلات مهرجان العلمين الغنائية، حيث قدمت ريمكس بين أوبريت راجعين والأغنية الأيقونية التي ترمز إلى صمود الشعب الفلسطيني Viva Palestina، بمصاحبة استعراضات لرقصات الفلكلور الفلسطيني.

وتوافد عدد من جمهور الكينج محمد منير لحضور حفله في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة والذي يحمل عددا من المفاجآت كعادته، رافعين لافتات أغاني منير منها أغنية حبك حرية، وهو أولى الحفلات الغنائية في المهرجان الذي يستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرص ألتراس الكينج محمد منير على الاستعداد للحفل بالدفوف والصور، فيما زين علم فلسطين ساحة U ARENA، مقر الحفل.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وتشهد الدورة الثانية العديد من الفعاليات التي تقام للمرة الأولى، ما يعكس مدى التطوير المستمر في خريطة المهرجان لدى القائمين عليه.

ويشهد مهرجان العلمين قائمة مسرحيات سيتم عرضها خلال هذا العام، وذلك بعد إضافة فعاليات خاصة بالترفيه المسرحي، وذلك بعرض 6 مسرحيات تعتمد على أبطال شباب إضافة إلى 3 مسرحيات أخرى.

وكشف مهرجان العلمين عن أسماء المسرحيات المقرر عرضها في الدورة الثانية هذا العام وهى: "فيلم رومانسى"، "الستات عايزة إيه"، "الشهرة"، "حدوتة بعد النوم"، "بولك روج"، "دكان أحلام"، أما الثلاثة مسرحيات التي سيتم عرضها في الدورة الثانية، فيأتي على رأسها مسرحية "السندباد".

ومن فعاليات المهرجان في دورته الثانية إقامة مهرجان يحمل اسم نبتة للأطفال برئاسة الفنان أحمد أمين .

أما على صعيد حفلات الغناء يحيي القيصر كاظم الساهر يوم 18 يوليو حفلا غنائيا، كما يقدم تامر حسنى حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربى هانى شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامى جمال يوم 2 أغسطس.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس بينما يحيى عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس وحمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس ومسار إجبارى حفله يوم 16 أغسطس، كما تحيى سعاد ماسى حفلها يوم 16 أغسطس أما فريق كايروكى فيقدم حفله يوم 23 أغسطس بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.



حفل دينا الوديدى خلال مهرجان العالمين



حفل دينا الوديدى مهرجان العالمين



حفل دينا الوديدى



حفل دينا الوديدى خلال مهرجان العالمين



حفل دينا الوديدى مهرجان العالمين



دينا الوديدي (3)



دينا الوديدي (4)