القبض على مغني شهير بسبب تدخينه الحشيش على المسرح في رومانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ألقي القبض على مغني الراب الأمريكي ويز خليفة على هامش مشاركته بمهرجان "!Beach, Please" الغنائي في رومانيا أمس الأحد، بعد حيازته مخدر الحشيش والتدخين على المسرح ما أثار جدلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت تقارير أن ويز خليفة كان في حيازته ما يقرب من 18 جرامًا من مخدر الحشيش وخرج عن المألوف وبدأ في تدخين المخدر الشهير على المسرح مما دعا السلطات الأمنية للقبض عليه والتحقيق معه.

وقال ممثلو الإدعاء إنه تم العثور على ويز خليفة بحوزته نبات القنب، وقالت النيابة العامة الرومانية لمكافحة الجريمة المنظمة في تصريحات رسمية وفقًا لموقع "dw": "خلال عرض في مهرجان موسيقي أقيم في كوستينستي، تبين أن المتهم كان بحوزته أكثر من 18 جراما من الحشيش وتناول (على المسرح) كمية أخرى على شكل سيجارة مصنوعة يدويا، وأن التحقيقات لازالت مستمرة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كواليس الحفل، وظهر ويز خليفة أثناء القبض عليه من قبل الشرطة الرومانية إلى خارج المهرجان.

ومن المعروف عن مغني الراب ويز خليفة تعاطيه المخدرات ودائمًا ما يظهر في المناسبات العامة وهو يدخن بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية نظرًا لأن تدخين الماريجوانا أصبح قانونيًا في 24 ولاية، إلا أن مخدر الحشيش يصنف على أنه "مخدر خطر" في رومانيا ويمكن أن تؤدي الإدانة بحيازته إلى السجن لمدة 10 سنوات.