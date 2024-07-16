بحضور ياسمين صبري وأمير كرارة.. 15 صورة من حفل زفاف بتول حداد والمنتج مصطفى الغزولي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحتفل الفنانة بتول الحداد بزواجها على المنتج مصطفى الغزولي، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور كبير من أفراد العائلة والأصدقاء ونجوم الفن والمجتمع.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف مصطفى الغزولي وبتول الحداد، وتقديم التهنئة للعروسين، أبرزهم: مي عز الدين، أمير كرارة، دياب، محمود عبد المغني، ياسمين صبري، ميرنا نور الدين، دينا فؤاد، إيمان العاصي، هبة مجدي، أحمد السبكي، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، عزوز عادل، صبري فواز، محمد رجب، محمد عز، المنتج تامر مرسي، والمنتج طارق الجنايني، والمنتج حسام شوقي.

أحيا المطرب دياب والمطرب هيثم شاكر، المطرب مصطفى حجاج، حفل الزفاف، وقدموا باقة من أجمل الأغاني لتهنئة العروسين.

وشاركت بتول في مسلسل صلة رحم بطولة الفنان إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

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