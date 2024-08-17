قبل طرح فيلمهما Wolfs.. براد بيت وجورج كلوني يتحدثان عن مساوئ الشهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف براد بيت وجورج كلوني عن أنهما “يتجنبان” الذهاب إلى المستشفى بسبب شهرتهما خلال مناقشة صريحة حول الخصوصية والحياة في دائرة الضوء، وقام الأصدقاء المقربون الذين عملوا معًا لأول مرة في Ocean’s Eleven قبل أكثر من 20 عامًا، بأدوار في فيلم الحركة الكوميدي القادم Wolfs على Apple TV+، والذي سيتم بثه على موقع البث المباشر في 27 سبتمبر.

كما سُئل الثنائي عن التعامل مع الشهرة، فقال كلوني: “الكثير من الناس – حتى الذين وصلوا إلى مستوى عالٍ إلى حد ما من الشهرة – يجدون طريقة ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية نوعًا ما”، وأضاف جورج “دعنا نسير عبر سنترال بارك ولا نتعرض للضرب هذا لم يحدث بعد”.

وأوضح كلوني أن “هدفه” كان “الحماية”، مشيرًا إلى أنه “لا يريد صورًا لأطفاله”، قائلا: “نحن نتعامل مع مواضيع خطيرة للغاية، ولا نريد أن يكون لدينا صور لأطفالنا هناك.. علينا أن نعمل بجد لمحاولة الحفاظ على خصوصيتنا”، بينما اعترف بأن الأمر “صعب”.

وكان كلا النجمين في دائرة الضوء طوال فترة حياتهما المهنية الناجحة في صناعة الترفيه، وبينما تولى جورج دوره الأول في السبعينيات، ظهر بيت على الشاشة لأول مرة في أواخر الثمانينيات.

أثناء حديثه مع صحيفة نيويورك تايمز في عام 2019، تحدث ممثل Fight Club عن الشهرة بعد نجاحه في التسعينيات، وكشف براد بعد أن لعب دور البطولة في أفلام في ذلك الوقت مثل Legends Of The Fall (1994) وMeet Joe Black (1999): «في التسعينيات، أن كل هذا الاهتمام جذبه حقًا، حيث قال “لقد كان الأمر غير مريح حقًا بالنسبة لي”ومع ذلك، أوضح النجم أنه بمرور الوقت، تمكن من فصل نفسه عن الأضواء والتوقعات التي تأتي مع الشهرة، قائلا: “لا يهم لقد أمضيت الكثير من حياتي وأنا أتصارع مع تلك الأفكار، أو أكون مقيدًا بتلك الأفكار، أو محبوسًا في تلك الأفكار.. إذا عشت بالفعل الحياة التي يقدمها لك الناس، فسيكون الأمر رائعًا، لقد صادف أنني أعيش حياة جيدة.. لكني أحب العمل أيضًا”.