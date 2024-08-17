روبي تتصدر محركات البحث.. ما علاقة “السنبلاوين”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة روبي محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي بعد صدور أغنيتها الجديدة “السنبلاوين”.

وطرحت روبي، الأغنية أمس الجمعة على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وهي من كلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع عمرو الخضري.

وقدمت روبي، هذه الأغنية ضمن أحداث فيلم “عصابة الماكس” وعُرض في موسم أفلام عيد الأضحى.

وتقول بعض كلمات أغنية “السنبلاوين”:

١٠٠ فل و ١٠٠ ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

ده عليهم خفة دم تنسي الهم لو أنت في غم الدور يتلم

تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين.

جدير بالذكر أن، فيلم “عصابة الماكس” دارت أحداثه في إطار كوميدي حول “المكسيكي” الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، إخراج حسام سليمان.