فنانون تحت حصار المرض.. أبرزهم عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة

ياسر رشاد - القاهرة - في عالم الفن، حيث يتلألأ النجوم على مسرح الأضواء ويعيشون تحت مجهر الجمهور، يمكن أن يكون التدهور في حالاتهم الشخصية والصحية أمرا مؤثرا بشكل كبير، ولكن معظمها شائعات تطول مشاهير ونجوم الفن، كما يُعتقد أن الحياة تحت الأضواء الساطعة قد تكون ساحرة، ولكنها غالباً ما تأتي مع ضغوطات وتحديات كبيرة، ويعاني بعض نجوم الزمن الجميل من تدهور في صحتهم الجسدية والنفسية، والذي قد ينجم عن ضغوط العمل الشاقة، التوتر المستمر، الأمراض العمرية والتوقعات العالية من الجمهور والإعلام.

الشهرة ليست دائماً هدية، بل قد تكون عبئاً ثقيلاً، حيث يواجه الفنانون صعوبات في الحفاظ على حياتهم الشخصية، وتنظيم أوقاتهم، والتعامل مع القلق والخوف من الفشل، تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تدهور حالاتهم، من مشاكل صحية مزمنة إلى صراعات نفسية عميقة، مما يتطلب من المجتمع أن يضع في اعتباره الحاجة إلى دعم هؤلاء الأفراد. من خلال فهم التحديات التي يواجهها الفنانون، يمكننا العمل على توفير الدعم المناسب، مما يساعدهم على التغلب على الصعوبات التي قد تواجههم ويحسن من نوعية حياتهم، وأبرزهم: الزعيم عادل إمام، صبري عبدالمنعم، تامر شلتوت، مجدي عبيد، عبد الرحمن أبو زهرة.

لذلك ترصد لكم "بوابة الخليج 365 الإلكترونية" تقرير عن فنانين تحت حصار المرض

عادل إمام

الزعيم عادل إمام

ترددت أنباء حول تدهور حالة الزعيم عادل إمام، ولاقت هذه الأنباء رواجا كبيرا بين رواد مواقع التواصل بسبب غياب الزعيم عن الساحة الفنية.. وغيابه أيضًا عن تكريمه في موسم الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض.

عادل إمام

كشفت إيناس الدغيدي خلال تصريحات تليفزيونية لها عن حالة عادل إمام الصحية، قائلة: الزعيم عمل كل حاجة سواء شهرة أو فلوس، وحاليًا يريد استقرار نفسي، حتى في ابتعاده لم يسلم من الشائعات فالبعض يروج أنه لديه زهايمر، ولكني علمت من أصدقائه المقربين، وهن يسرا ولبلبة أنه طبيعي، ولكنه غير مهتم بكل ما يحدث، ويريد أن يعيش في سلام، وأطلب من الجمهور أن يترك عادل إمام يعيش ما تبقى من عمره في سلام، دون إشاعات.

صبري عبد المنعم



صبري عبد المنعم

تعرض الفنان صبري عبدالمنعم لأزمة صحية أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية، وكشفت زوجته التفاصيل، قائلة: «عنده مشكلات في الرئة، ومع ارتفاع درجات الحرارة تأثر التنفس وفقد الوعي»

صبري عبد المنعم

ووجه صبري عبدالمنعم رسالة لجمهوره، معلقاً: «ادعولي اخرج من المحنة على خير، أنا الحمد لله وبشكر كل اللي الناس اللي بتدعيلي».

تامر شلتوت

كشف الفنان تامر شلتوت، أسباب تعرضه لأزمة صحية والتي أدت إلي عملية جراحية، قائلاً: «ده أول فيديو أصوره بعد ما ربنا أراد ليا أني أقوم من الوعكة الصحية وأنا بشكر كل اللي سأل عليا وكل أصدقائي وزملائي وكل الصحفيين اللي اهتموا يسألوا عليا، الحمد لله ده مرض وابتلاء من الله عز وجل وربنا أراد أنها تعدي على خير».

صبري عبد المنعم

وتابع تامر شلتوت: «صدقني أنا معرفش إيه اللي حصل ولا كان وضعي إيه، وكل اللي أعرفه أني كنت مع بعض الأصدقاء في زيارة في أمريكا ومكنش في بالي أي حاجة، وفي يوم من الأيام وأنا هناك حصل في رجلي التهاب خفيف جدًا ومعرفش سببه إيه ولا حصل إزاي، ورجعت مصر».

وأضاف تامر شلتوت: «مكنش عندي مشاكل وبعدين المنطقة بدأت توجعني وتكبر، رحت مستشفى كبيرة ومحترمة وقابلت دكتور وقالي لازم تعمل أشعة مقطعية وتلفزيونية، وإداني مضاد حيوي».

صبري عبد المنعم

كما طمأن الفنان تامر شلتوت متابعيه ومحبيه مؤخراً، على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية دقيقة، وعلقت صفحته الرسمية: «تمت بنجاح الحمدلله»، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وأكدت الصفحة الرسمية للفنان تامر شلتوت عن نجاح العملية التي خضع لها خلال الفترة الماضية، معلقه: "ألف حمد والف شكر تامر شلتوت خرج من العمليات وبخير والجراحة تمت بنجاح الحمدلله وبنطمن جمهوره عليه وعلى صحته وربنا يتم شفاه علي خير بإذن الله".

عبد الرحمن أبو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة



ترددت الشائعات خلال الفترة الماضية عن تعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لإصابته بمرض الزهايمر وذلك السبب في ابتعاده عن الساحة الفنية، ولكن هذه مجرد شائعة ليس أكثر وأن أبو زهرة قرر التفرغ للعائلة والاستمتاع بوقته مع أحفاده ليس أكثر.

عبد الرحمن أبو زهرة

خرج عبد الرحمن أبو زهرة عن صمته، قائلاً :«أنا عاوز أطمن الجماهير اللي بتحبني وتشجعني على العمل، وأقولهم إني كويس وصحتي زي البومب، الحمد لله أشكركم على مشاعركم الجميلة.

مجدي عبيد

مجدي عبيد

تعرض الفنان مجدي عبيد لازمة صحية بعد إصابته بجلطة في القلب، مؤكداً، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، قائلاً: “إنه عاد إلى منزله بعد خروجه من العناية المركزة، مشيرا إلى أنه يواجه صعوبة في إجراء عملية قلب مفتوح بالوقت الحالي نظرا لضعف “عضلة القلب” بالإضافة إلى تقدمه في العمر”.

مجدي عبيد

كان الفنان مجدي عبيد تعرض أيضًا قبل ثلاث سنوات لأزمة قلبية، وأجرى تركيب دعامات في القلب، وكتب وقتها في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: "أنا جيت نورت البيت والكنبة، بعد علاج وتظبيط لمدة 8 أيام في الرعاية المركزة، خرجت منها بتركيب 3 دعامات في القلب علاوة على الدعامتين السابقتين، ليصبح مجموع الدعامات في القلب في عين العدو خمسة".