شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر ستوكس.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع قياسي اليوم مدعومة بصعود القطاع المالي.وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1%، مسجلًا أفضل أداء يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر.وارتفعت أسهم القطاع المالي 2.5 % مدعومة بقفزة سهم بنك يو.بي.إس 7.6 % بعد أن حقق البنك أول أرباح فصلية له منذ الاستحواذ على كريدي سويس.وبعد خسارة المؤشر الرئيسي أكثر من 1.5 % في أبريل ، ارتفع ستوكس 600 خلال الجلسات الثلاث السابقة.