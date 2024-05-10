شكرا لقرائتكم خبر عن الطلب الصيني يرفع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوع، بعد أن أشارت بيانات من الصين والولايات المتحدة إلى أن الطلب في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم قد يرتفع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 83.88 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 79.26 دولار للبرميل.

وكان ذلك أعلى مستوى يسجله الخامان عند التسوية منذ 30 أبريل الماضي.

وحدّت بيانات الطاقة الأمريكية من زيادة الأسعار، بعد أن أظهرت أن الطلب على البنزين والديزل تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.

واردات الصين

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام عن العام السابق في أبريل، وعادت الصادرات والواردات إلى النمو الشهر الماضي، ما يشير إلى تحسن مشجع في الطلب في الداخل والخارج، إذ تواجه بكين العديد من التحديات في محاولة لدعم اقتصادها الهش.



وفي الولايات المتحدة، ارتفع عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من 8 أشهر، وهو دليل إضافي على تباطؤ سوق العمل.