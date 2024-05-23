شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تلمح إلى إمكانية خفض العملة المحلية أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الصين أنها قد تسمح بخفض العملة المحلية " اليوان" أمام الدولار، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه البنك المركزي لضغوط لتخفيف قبضته على خلفية ارتفاع تدفقات رأس المال ومرونة الدولار .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الصيني خفض المعدل الاسترشادي اليومي لليوان لمستوى لم يتم تسجيله منذ يناير الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراجعت فيه العملة في السوق الفورية هذا الأسبوع، في ظل دلالات على تجنب المستثمرين للأصول التي يتم تقييمها باليوان لشراء الأصول ذات العائد الأعلى والمراهنات على أن الدولار سوف يبقى قويا.

ويشار إلى أنه على الرغم من أن تعديلات البنك التي تتعلق بما يطلق عليه " التثبيت " معتدلة حتى الآن، فإنها ربما تحمل دلالة مهمة للسوق، إذ أنها تظهر أن بكين ربما تكون مستعدة لإنهاء نمط دعم اليوان من خلال الإبقاء على المعدل الاسترشادي ثابتا إلى حد كبير.

يذكر أنه سوف يكون لمثل هذه الخطوة تأثير واسع النطاق، حيث أن العملة الصينية تعد مرساة الاستقرار بالنسبة للدول المجاورة.