البنك المركزي السعودي يطرح مسودتي مبادئ “المراجعة الداخلية” و”الالتزام” لشركات التمويل لطلب المرئيات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” , طرح مشروعي “مسودة مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل” و”مسودة مبادئ الالتزام لشركات التمويل” , لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه المشاريع انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي على قطاع التمويل، وجهوده المستمرة في دعم استقرار القطاع وتطويره.

وتستهدف هذه المبادئ وضع إطار تنظيمي شامل يسهم في تحديد مهام الوحدات الرئيسة في شركات التمويل، وتوضيح أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تجاه هذه الوحدات، أخذًا بالاعتبار أفضل المعايير الدولية المعتبرة بهذا الشأن بشكل يتواءم مع حجم الشركة وطبيعة أعمالها.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مسودتي “مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل” و”مبادئ الالتزام لشركات التمويل” على مدى (30) يومًا، لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغ النهائية لهذه المبادئ.

ويمكن الاطلاع على المسودتين من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/Pages/default.aspx.