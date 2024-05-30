"الصناعة" تستعرض خدماتها للمستثمرين بالمملكة

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المنظومة الصناعية في السعودية

المستثمرين الصناعيين

الدمام - شريف احمد - عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورشة عمل للتعريف بخدمات وممكنات المنظومة الصناعية، والإطار الوطني للتميز الصناعي.جاء هذا بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، وعدد من المستثمرين الصناعيين.وناقشت الورشة المنعقدة في مقر الوزارة بالرياض، خدمات وممكنات المنظومة الصناعية، التي تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات لتمكين المصانع الوطنية، بما في ذلك البيئة التنظيمية والبرامج الوطنية، والبنية التحتية وبرامج دعم الأعمال، والتمكين المالي.وتضمنت الورشة لقاءً مع ممثلي البرامج والحوافز والخدمات، إلى جانب التعريف بالإطار الوطني للتميز الصناعي.كما ناقشت أساليب التميز التشغيلي والتصنيع الرشيق، وتطبيق أسس التميز المؤسسي، وطرق الاستدامة، والحوكمة، والامتثال، والمسؤولية المجتمعية، وتبنّي تقنيات التصنيع الذكي.وتأتي الورشة امتدادًا لجهود الوزارة وحرصها على مد جسور التواصل مع المستثمرين الصناعيين، وتعريفهم بالخدمات والحوافز المُصممة لخدمة قطاع الصناعة في المملكة.هذا بالإضافة إلى التعرّف على تحديات القطاع، وتقديم الحلول لها، في إطار سعيها المستمر للارتقاء بالقطاع الصناعي.