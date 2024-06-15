تراجع أسعار الفراخ 7 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر - كشف سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، أن أسعار الفراخ البيضاء تراجعت 7 جنيهات من مستويات 95 إلى 88 جنيها تسليم أرض المزرعة بسبب انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وكانت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، توقعت انخفاض الأسعار مع انخفاض الطلب على الفراخ البيضاء بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحي، واتجاه الأسر لشراء لحوم الأضاحي.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن تحرك أسعار الفراخ البيضاء الأيام الماضية بسبب موجة الحر التي ساهمت في زيادة النفوق في قطاع الثروة الداجنة وكذلك تضرر عدد من المزارع الصغيرة من النفوق الجماعي.