شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الطلب على السبائك والجنيهات الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب هبوط الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر بنسبة تصل إلى 80% خلال الفترة الحالية قياساً على مرحلة ما قبل قرارات البنك المركزي بضبط سعر الصرف، التي قللت من المضاربة على الذهب في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المشغولات الذهب لأعيرة 18 و 21 هي الأكثر تداولاً في الأسواق حاليًا مع عودة المستهلكين لشراء المشغولات والابتعاد عن الذهب الاستثماري.

وبشأن توقعات أسعار الذهب، أشار عضو شعبة الذهب إلى أن استقرار سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 3100 جنيه للجرام خلال تداولات الأسبوع هذا الأسبوع حيث ظلت تحركات السعر محدودة بشكل كبير دون أن تظهر اتجاه واضح للحركة في ظل تتبعها لحركة السعر العالمي، ومن المتوقع بقاء الأسعار على هذا المسار العرضي خلال الأسبوع القادم بسبب عطلة العيد الأضحى.

كشف مصدر فى شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم فرض مواعيد فتح أو إغلاق على محلات بيع الذهب بالتجزئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمحالات في المحافظات لها مواعيد فتح وإغلاق تختلف عن مواعيد القاهرة الكبرى لذا لم يتم تحديد موعد معين من الشعبة.