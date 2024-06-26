شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار المدينة الاقتصادية» توافق على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقرارته.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على معايير وضوابط المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.