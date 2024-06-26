الاقتصاد

«إعمار المدينة الاقتصادية» توافق على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقرارته.
ومن ضمن النتائج: الموافقة على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه.
وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على معايير وضوابط المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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