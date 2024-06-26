شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «البحر الأحمر العالمية» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده في تمام الساعة 7:00مساء أمس الثلاثاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين إرنست آند يونغ كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة.

ويأتي التعيين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع( الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م وللربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

وشملت النتائج الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.