شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة JD Holding العقارية ومحفظة مشروعاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة JD Holding هي شركة مصرية بشراكة وإدارة إماراتية ويرأس مجلس إدارتها الدكتور المهندس أحمد العتر ويتكون مجلس إدارتها من أساتذة جامعيين ومهندسين استشاريين ومستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة

أبرز مشروعات مجموعة JD Holding

- لندن LONDON العلمين الساحل الشمالى على مساحة 20 فدان

- مجمع تجارى بوند ستريت "BOND STREET" بالعلمين الساحل الشمالي

- فندق لندن باكنجهام "LONDON Buckingham Hotel" بالعلمين الساحل الشمالي

- فندق لندن ريد "LONDON Red Hotel" - التسعين الجنوبي بالتجمع بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

- فندق لندن سيجنتشر "LONDON Signature Hotel" - الشويفات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

- فندق لندن وايت "LONDON White Hotel" - الشروق القاهرة الجديدة

- برج تن “10 “Tower (اطلالة فندق الماسة) بالعاصمة الإدارية الجديدة

- برجي ريفرسايد توين تاورز "River Side Twin Towers" (اطلالة النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة

- مجمع جليستر التجاري "GLISTER Business Complex" - التسعين الشمالي التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة

- أكثر من 250+ مبنى سكني عمراني بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة.

تمتلك المجموعة العديد من الشركات الشقيقة في مجالات متنوعة كما تمتلك المجموعة محفظة أراضي ضخمة وبخطة توسعية في العديد من المدن الجديدة كما طرحت مؤخرا مشروعها LONDON بالعلمين الساحل الشمالي على مساحة 20 فدان وبخطة توسعية أبهرت المستثمرين على كافة الأصعدة.

أسسها رجل الأعمال الدكتور المهندس أحمد العتر، الأستاذ جامعى سابقا في كلية الهندسة بالجامعة الألمانية ومهندس استشاري سابق في شركات استشارات تصنف من أفضل 5 شركات على مستوي العالم ويتمتع د. العتر وأعضاء مجلس إدارة المجموعة بمجموعة خبرات استشارية وأكاديمية واستثمارية نادرة لذا فقد ساهموا في تصميم العديد من المشروعات الكبرى Mega Projects للعديد من الدول والمؤسسات الشهيرة وتنفيذ البعض مثل الطرق والكباري ومن سابقة خبرات مجموعة JD Holding:

الإمارات العربية المتحدة: مطار دبي، مترو دبي، ذا بوينت مول ‐ بالم الجميرا دبي، توسعة مول ابن بطوطة دبي، فندق سنتارا دبي، فندق ريو جزيرة الديرة دبي، فندق قرية الثقافة دبي، مباني العمليات في حقل غاز Ghasha & Hail أبوظبي أدنوك، مدرسة أبوظبي، مدرسة دبي، سكن الطلاب دبي، عدد 42 برج ومسجدين بنخيل جبل علي دبي، كريك سايد 18 (برجين 45 طابق بمنصة 6 طوابق)، دراجون مول 2

المملكة العربية السعودية: توسعة الحرم المكي، توسعة المسجد النبوي الشريف، توسعة الصفا والمروة، محطة المروة (الحرم المكي الشريف)، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ( (KAIA، دائري مكة الأول والثاني والثالث، مول بوابة المدينة المنورة، مول وسط المدينة المنورة، مستشفى سليمان الراجحي، الحرم المدرسي في منطقة الصفاء ‐ جدة، حرم مدرسة المنارات ‐ الرياض، جسر وادي حنيفة طريق الحائر بني تميم، جسر طريق أبراج المملكة، جسر وادي الجافي، استكمال العديد من الطرق بالرياض، عمل حلول صرف مياة الأمطار للرياض.

قطر والكويت وسلطنة عمان: مترو الدوحة، ميناء الدوحة، الوعب، Naval Base، مطار صباح الأحمد الصباح ‐ الكويت، مبنى المدعي العام ‐ سلطنة عمان

غانا وكوت ديفوار: فندق Red Radisson ‐ غانا، تنمية مجمع سكني ليمانيا ‐ كوت ديفوار

جمهورية مصر العربية

الـمـشـروعـات الـسـكـنيــة والـتـجــارية: كمباوند نيو جيزة GIZA NEW ‐، كمباوند أبتاون كايرو ‐ EMAAR ‐، كمبوند ألجريا ‐ الشيخ زايد، كمبوند أكتوبر بلازا ‐ الشيخ زايد ، نادي بالتينيوم ‐ صبور ‐ القاهرة الجديدة، مبنى الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في القرية الذكية، النخيل مول بالقاهرة الجديدة ‐ طريق السخنة، فندق ومنتجع الجيزة بالاس، حلول ترميم منشآات مدينتي، أبراج المنصورة

مشروعات قومية ولوجستية

محطة كهرباء بني سويف (أكبر محطة توليد كهرباء بالشرق الأوسط)، قناة السويس الجديدة، مشروعات شرق التفريعة، مترو الخط الثالث والرابع، مبنى البريد اللوجستي بمطار القاهرة الدولي، محطة بترول جبل الزيت، مبنى البريد الجديد ببني سويف، مجمع البريد مدينة نصر، مجمع البريد مدينة رمسيس، تعديلات جامع الأزهر

العاصمة الإدارية: البرج الأيقوني، مركز البيانات، برج 3Dو برج 5D، حي ال 5R، فندق الماسة، مبني بنك مصر، مبني بنك القاهرة، الحديقة الرئاسية، تخطيط البنية التحتية العاصمة الإدارية، مبني بنك قطر الوطني QNB

العلمين الجديدة والإسكندرية: نادي القوات المسلحة بالعلمين، الحي الالتيني بالعلمين، أبراج السلام بالإسكندرية، محطة معالجة الحمأة ‐ شرق اسكندرية

مشروعات الطرق

توسعة وتطوير طريق السويس (بطول 10 كم)، انشاء طريق السويس الجديد (بطول 38 كم)، امتداد محور المشير طنطاوي (بطول 10 كم)، طوير طريق السخنة (بطول 12 كم)، تطوير طريق مصر اسماعيلية الصحراوي (بطول 29 كم)، تقاطع الأوتوستراد مع طريق الصاعقة.

مــشــــروعـــات الـكــبــــاري: كباري القطار السريع HSR) العين السخنة ‐ العلمين)، كوبري الكيلو 28 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، توسعة كوبري الجلاء بصلاح سالم، كباري ونفق حلوان، نفق النهضة بالجيزة، محور أحمد عرابي، مطلع كوبري شمال طرة بالمعادي، كوبري أجا ‐ أعلى ترعة المنصورية، كوبري البراجيل، كباري مسطرد وأبو زعبل

مشروعات صناعية: توسعة مصنع غبور بمدينة السادات، أكثر من 12 مصنع بمنطقة أبو رواش

إنشاءات لا تتوقف

تتفرد وتفتخر مجموعة JD Holding بأنه لم تتوقف الإنشاءات بمشروعاتها يوما واحدا في ظل الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا أو الأزمة الإقتصادية العالمية أو تدهور العملات الأجنبية والمحلية مما يضمن لعملاءها أعلى معايير الجودة والتسليم وذلك نظرا لقوة ملاءتها المالية كون النموذج الإستثماري للشركة مبني على دراسات شركات عالمية وأجنبية لضمان أقل نسبة خطأ وأعلى مستوى جودة

فروع مجموعة JD Holding

تمتلك الآن مجموعة JD Holding 8 فروع داخل وخارج مصر ومن المتوقع أن تتوسع المجموعة لتصل عدد فروع المجموعة لأكثر من 18 فرع في السنوات المقبلة لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء داخل وخارج مصر، نجحت المجموعة في اجتذاب العديد من المستثمرين بدولة الإمارات العربية المتحدة ليكونوا جزء لا يتجزأ من هذا الصرح الذي يتميز بوضوع الرؤية وتميزها والجرأة في اتخاذ القرار بتقديم على كل ما هو مواكب وجديد وعملي ويحقق أعلى ربحية للمستثمرين على الأجل القصير أو المدى الطويل ليتمكن من خلق فرص استثمارية وجذب استثماري غير عادي في فترة وجيزة، لتصبح المجموعة من الشركات الأكثر حضوراً وتأثيراً وإيجابية على الساحة العقارية المصرية، كونها كيان مؤسسي له باع طويل في عالم التشييد والبناء والإستثمار قادراً على إحداث فرق وحالة من الابهار العمراني والتكامل الإنشائى.