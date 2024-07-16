الاقتصاد

«لانا» تحصل على تمويل من مصرف الراجحي بـ13 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة لانا الطبية، أمس، على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 13 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل.
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