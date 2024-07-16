شكرا لقرائتكم خبر عن «لانا» تحصل على تمويل من مصرف الراجحي بـ13 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة لانا الطبية، أمس، على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل 13 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سندات لأمر، مشيرة إلى أن الهدف من التمويل: تمويل رأس المال العامل.