شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف أهم تطورات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات، تطورات سريعة بعد أن وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رأس أولوياتها ضمن الخطة العاجلة لاستقرار الشبكة الكهربائية خلال اشهر الصيف العام المقبل، وفيما يلى أهم التطورات فى مشروع الربط بين مصر والسعودية:



1- وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز مشروع الربط بين مصر والسعودية.

2- تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدء التشغيل فى مايو 2025 المقبل كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة وتجنب اللجوء لتخفيف الاحمال.

3-تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 50% من الأعمال الخاصة مشروع الربط الكهرباء مع السعودية.

4-تم الانتهاء من الحفر الأفقى الموجه للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الاحمر فى منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كى لا يتم تدمير الشعب المرجانية .

5-الجانبان المصري و السعودى انتهوا من تصنيع ما يقرب من 70% من مهمات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

6-الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت فى تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء.

7- يمثل المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء فى المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 الف ميجا وات.

8- تمثل اجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من اجمالي الطاقه المنتجة بالوطن العربى.

9- تبلغ إجمالى قدرة خط الربط بين مصر والسعودية 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت

10-يتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة.

11-يربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر.

12- المشروع عند تشغيله سيحقق عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

13- يتيح خط الربط الكهربائي بين مصر و السعودية إمكانية بيع الطاقة لدول الخليج فى المستقبل.



