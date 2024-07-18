أمير جازان يوجه خلال ملتقى “سعي 2024” بتكثيف الجهود لدخول أبناء المنطقة إلى سوق العمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة اليوم، بالجهود التي بُذلت لإطلاق ملتقى التوطين لقطاع المشاريع والتشغيل والصيانة “سعي 2024م”, الذي تنظمه الإمارة والمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة بالشراكة مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

ووجه سموه في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى، بتكثيف الجهود في سبيل تسهيل إجراءات دخول أبناء المنطقة إلى سوق العمل، وإيجاد فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات التي تواكب توجهات القيادة الحكيمة وتدعم تمكين الشباب وتعزز من فرص توظيفهم ليسهموا في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 ، وتأمين مستقبلهم.

ودعا الباحثين عن العمل إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي يتيحها الملتقى، وكذلك الجهات الحكومية المعنية بالتوظيف والقطاع الخاص في التعريف بالمهن وفرص التدريب والتمكين المتاحة في المنطقة عبر الملتقى وفعالياته.

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