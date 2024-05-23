شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان: نحن بحاجة إلى السلام فى زمن الحرب العالمية الذى نعيشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، فى ختام المقابلة العامة للصلاة من أجل السلام، إننا بحاجة إلى السلام فى زمن الحرب العالمية الذى تعيشه، وحث مرة آخرى عدم نسيان أوكرانيا وفلسطين وإسرائيل وميانمار وجميع البلدان التى تعانى من الصراعات، حسبما قال موقع الفاتيكان نيوز.

وقال البابا أمام الآلاف الذين تجمعوا فى ساحة القديس بطرس، إنه لم تعد "ممزقة" بل "حرب عالمية" حقيقية، دعونا نصلى من أجل السلام. نحن بحاجة للسلام. العالم فى حالة حرب.



وأضاف بابا الفاتيكان: "دعونا لا ننسى أوكرانيا المعذبة، التى تعانى كثيرا. دعونا لا ننسى فلسطين وإسرائيل: أوقفوا هذه الحرب، ودعونا لا ننسى ميانمار، ودعونا لا ننسى الكثير من البلدان التى تعيش حالة حرب".



وتابع: "أيها الإخوة والأخوات، نطلب منكم أن تصلوا من أجل السلام فى زمن الحرب العالمية هذا"، هذه هى دعوة البابا.



وكان البابا فرانسيس، حث فى وقت سابق، المجتمع الدولى أنه يفكر فى شعب أفغانستان، وخاصة الأطفال الذين فقدوا حياتهم، بعد الفيضانات المدمرة فى شمال البلاد، والتى خلفت الكثير من الناس بلا مأوى، ويواصل الناجون البحث عن بعض أحبائهم الذين ما زالوا مفقودين، ويقومون بدفن المتوفين، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.



وتشير تقديرات وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إلى أن الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة فى أفغانستان الأسبوع الماضى خلفت أكثر من 300 قتيل وتدمير آلاف المنازل، معظمها فى إقليم بجلان، الذى تحمل العبء الأكبر من الفيضانات.