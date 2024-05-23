شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الأحوال الجوية غدا وانخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلا ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.