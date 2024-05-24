هل نواجه صيفا استثنائيا؟.. "الأرصاد" تكشف مستجدات الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا في موجة حارة بدأت من الخميس الماضي، واستمرت حتى اليوم، وصلت ذروتها يوم الإثنين الماضي على القاهرة بـ 41 درجة.

أضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن غدا سيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة وستصل إلى 34 درجة، وسنشعر بتحسن في الجو يوم الجمعة والسبت، ولكن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى يومي الأحد والإثنين، وتنخفض مرة أخرى الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

وتابعت: "بدأنا نطلع التنبؤات الفصلية الخاصة بفصل الصيف، ومعدل الحرارة سيكون مرتفع بشكل أعلى هذا العام من المعدلات التي سجلناها في السنوات الماضية بدرجة أو اثنين على الأكثر".

وعن تسجيل السيارات درجة حرارة 45، أكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة التي تسجلها السيارة غير حقيقية، لأن السيارة مصنوعة من مكونات معدنية تمتص الحرارة بشكل أكبر، ولذلك هي درجة حرارة غير حقيقية ولا تعكس درجة حرارة الجو.