شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب بالجيزة توجه 6 تنبيهات للمواطنين بشأن مخلفات الأضاحى.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عددًا من النصائح والتنبيهات للمواطنين بشأن التعامل مع مخلفات الأضاحي، وذلك على النحو التالي:

-عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي.

-عدم الإسراف في المياه أثناء تنظيف الأضاحي.

-حافظ على كل قطرة مياه.

-الاتصال بالخط الساخن 125 في حالة حدوث أي مشكلة مياه صرف صحي.

-انسداد الصرف الصحي قد يضطرنا إلى قطع المياه لفترات طويلة حتى الانتهاء من التطهير.

-تجميع مخلفات الأضاحي في أكياس وإلقاءها في المكان المخصص لمنع حدوث أضرار صحية وبيئية.

يأتي ذلك في إطار حملة "اعرف أكتر"، التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لتعزيز وتنمية الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، وكذا إثراء المعرفة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية التي تحمل العديد من الرسائل المعرفية والتوعوية الهامة.

ورفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حالة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لاستقبال العيد، من خلال متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي في ظل زيادة التصرفات خلال أيام العيد.