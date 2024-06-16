توجيه عاجل من وزارة الهجرة بشأن الحجاج المفقودين بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المواطنين ممن انقطع الاتصال بذويهم الذين يؤدون مناسك الحج هذا العام، سواء كانوا متواجدين في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، بإبلاغ القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة، علي رقم الخط الساخن لغرفة عمليات الحج 565702002(00966).

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، الأحد، أن البلاغ لا بد أن يتضمن بيانات المبلغ ورقم هاتف للتواصل معه، وبيانات الشخص المفقود، وصلة القرابة بالمبلغ عنه.

كما نوهت الوزارة إلى أنه لمزيد من التفاصيل يرجي متابعة رابط قنصلية مصر في جدة