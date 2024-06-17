حدث في 8 ساعات| السيسي يعود لأرض الوطن.. والأرصاد تعُلن طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت البلاد اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة لدى جموع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

70 صورة إقبال المواطنين على حديقة الأسماك في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت حديقة الأسماك بحي الزمالك التابع لمحافظة القاهرة اليوم الإثنين، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

توزيع ١٢.٥ طن من لحوم الأضاحي علي ٦٢٥٠ أسرة من هيئة النظافة والفئات الأولى بالرعاية

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عملية توزيع ١٢.٥ طن من لحوم الأضاحي علي عدد ٦٢٥٠ أسرة من عمال النظافة بالهيئة العامة للنظافة والتجميل وأحياء ومراكز المحافظة و الفئات الأولى بالرعاية بواقع ٢ كيلو من اللحوم لكل أسرة والمقدمة من صندوق تحيا مصر.

أزمة في الحج للعام الثاني على التوالي.. مصدر يكشف التفاصيل

قال أحمد البيه، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وقت نفرة الحجاج ‏من عرفة والتوجه إلى المزدلفة ومخيمات مني أخذ الحجاج أكثر من ‫8 ساعات حتى الوصول إلى منى ولم يتمكنوا من المبيت بمزدلفة.

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

الصحة: نقل 27 حالة من الحجاج المصريين إلى مستشفيات المشاعر المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات، ومنى خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات

برواتب مجزية ومزايا متعددة.. 2772 فرصة عمل بعدد من التخصصات -(الشروط والتقديم)

أتاحت وزارة العمل، 2772 فرصة عمل في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية وتأمين صحي واجتماعي وعدد من المميزات

مصدر يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق 15%

قال مصدر مطلع بمترو الأنفاق، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم البت فيما يتعلق بالزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو وذلك بعد افتتاح 5 محطات جديدة مؤخرًا.

فرق قصور الثقافة تحيي احتفالات عيد الأضحى بجنوب سيناء بحضور المحافظ

شهد مسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء، عددا من العروض الفنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، مشاركة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك، في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في عيد الأضحى 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن مواعيد عمل المتاحف والمواقع الأثرية في العيد 2024؛ تزامنًا مع حلول عيد الأضحى 2024.

وزيرة الهجرة تطلق "بودكاست" لتعريف المصريين بالخارج بتاريخ حضارتهم

أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "بودكاست" معلومة في حدوتة، حرصًا منها على تعريف الأجيال الناشئة في الخارج، بتاريخ حضارتهم العريقة وما تتضمنه من أعياد ومناسبات.

وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، بأنه جار تنفذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

انخفاض الحرارة وفرص أمطار رعدية.. الأرصاد تعُلن طقس الساعات المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بداية من اليوم تتراجع بنحو 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الصحة: 16 مليون سيدة تلقين خدمات المتابعة الدورية ضمن مبادرة 100 مليون صحة

استقبلت وزارة الصحة والسكان، 49 مليونًا و886 ألفًا و515 زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، وذلك منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

الرئيس السيسي يلتقي ولي العهد السعودي في لقاء أخوي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاء أخوي.