الأوقاف: استمرار ذبح وتجهيز أضاحي لليوم الثاني على التوالي (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود أبو طالب:

قال الشيخ حنفي محمود دياب مدير مديرية أوقاف أسوان بأن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف قيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر جنوب الوادى بتوشكى بأبو سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق اليوم الاثنين 17 يونيو 2024م.

جدير بالذكر أنه يوم الخميس القادم 20 يونيو 2024م ستنطلق قوافل توزيع لحوم الأضاحي، حيث سيتم توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف التي يجري تجهيزها بمجزر البساتين بواقع 60 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف كدفعة أولى، والبداية الخميس القادم بمحافظة الجيزة.

وتشمل الدفعة الأولى من صكوك الأضاحي جميع محافظات مصر بحد أدنى ألفي أسرة من الأسرة الأولى بالرعاية بكل محافظة وسنعلن بدءا من السبت القادم مناطق التوزيع يوميا.

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