شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حفيدة الشيخ الشعراوي على توجيهات الرئيس السيسي ترميم مقبرة جدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت فاطمة الشعراوى، حفيدة الشيخ محمد متولى الشعراوي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوى.

وقالت فاطمة الشعراوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هذه لفتة طيبة اعتدناها من رئيس الجمهورية، وسعدت بها أسرة الشيخ الشعراوي كثيرا، وبالفعل انتقل المسؤولين للمكان للوقوف على أسباب حدوث ذلك، والحمد لله التأثير بسيط داخل الضريح.

وتابعت فاطمة الشعراوى :"نكرر جميعا أبناء وأحفاد فضيلة الشيخ الشعراوي شكرنا لرئيس الجمهورية وكافة الأجهزة المعنية على الاهتمام بترميم مقبرة الشيخ محمد متولى الشعراوي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه قبل قليل، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بسرعة ترميم مقبرة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوى.