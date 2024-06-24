كنت متوقع متكنش يومين بس.. أحمد موسى تعليقًا على انقطاع الكهرباء 3 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني :

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما أعلنته وزارتا الكهرباء والبترول اليوم بشأن استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعة إضافية، قائلًا: "كنت متوقع إنها مكنتش هتبقى يومين وبس".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "فيه مناطق الكهرباء بتقطع عندها أكثر من 3 ساعات، والناس كلها بتعاني ومش عايزين تخفيف أحمال خالص".

ولفت أحمد موسى، إلى أن الموجه الحارة مستمرة إلى نهاية الأسبوع، ودرجة الحرارة الآن 36 درجة مئوية، في حين كانت 42 درجة صباحًا، وهذا يشير إلى استمرار المشكلة في الكهرباء.

وأوضح أن الشعب المصري بالنسبة له خبر إلغاء تخفيف الأحمال هو أهم خبر يسمعه في الفترة دي، في ظل تدهور الأمور في قطاع الكهرباء والغاز والمازوت، ونتمنى إصدار بيان قريبًا لإعلان انتهاء قطع الكهرباء في مصر.

واستعرض "موسى"، بيان وزارتا الكهرباء والبترول اليوم، والذي نصه الآتي: "تقدمت وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية".

وأشار إلى ، أن الوزارتان أوضحتا في البيان: "أنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة.