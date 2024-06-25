3699 مشروعًا مولها صندوق التنمية المحلية خلال عامين باستثمارات 68.2 مليون جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ توليه مسئولية الوزارة عام 2022 وحتى يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى والمراكز في جميع المحافظات.

وأعلن اللواء هشام آمنة، أن صندوق التنمية المحلية تمكن خلال عامين من 2022 وحتى 2024 من تمويل 3699 مشروعًا بإجمالي استثمارات حوالي 68,2 مليون جنيه منها حوالي 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11,2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهي: الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.

وأشار الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن منذ توليه المسئولية يولي دعمًا كبيرًا لزيادة نشاط والتوسع في جهود صندوق التنمية المحلية باعتباره أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن التقرير أشار إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 641 مشروعًا باستثمارات 10,4 مليون جنيه، يليها محافظة أسوان بعدد 480 مشروعًا بقروض 8 ملايين جنيه، ثم الدقهلية بـ 355 مشروعًا بقروض 6,4 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بعدد 291 مشروعًا باستثمارات حوالي 3,7 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بعدد 233 مشروعًا بتكلفة 5,5 مليون جنيه، مؤكدًا أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامنًا مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن بجميع المحافظات.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الصندوق يولي اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصري في خطته على مدار عامين ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث أن إجمالي عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالي الحالي في 2022 وحتى يونيو 2024 بلغت 2395 مشروعًا بنسبة 64,8% من إجمالي المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 89,5% في أسيوط، وبلغت حوالي 81% بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال تلك الفترة بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم فضلا عن التوسع فى إقامة الصناعات التكاملية في الريف، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أن الصندوق يُقرض مشروعات التنمية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية.

وأوضح اللواء هشام أمنة، أن الصندوق تمكن خلال تلك الفترة بتنفيذ رؤية الوزارة بإتاحة حزم من المشروعات الجديدة والمتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على القروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الصندوق يعد دراسات جدوى المشروعات مجانا، ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المحلية والبيئية المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعي المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق، مشددًا على مراعاة الاعتبارات البيئية فى المشروعات التي ينفذها الصندوق لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة في ظل جهود الدولة نحو التوجه للمشروعات الخضراء.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه كان يتابع عن كثب مع القائمين على الصندوق التقارير الدورية لجهود وإنجازات الصندوق ونتائج الزيارات الميدانية التى كانوا يقومون بها لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة، موجهًا بتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية أن يقوم بتوفير الإجراءات الآتية:

- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى.

- توفير بطاقة رقم قومي خاصة بطالب القرض والضامن سارية.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد على 55 عاما.

- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

- يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.