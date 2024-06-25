عضو بالشيوخ: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ المصريين، مشيرًا في تصريحات له بمناسبة الذكري الـ11 لثورة 30 يوينو، أنها نجحت في استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين بعد أن حاولت جماعة الإخوان الإرهابية طمس هويته.

وأضاف "الكحيلي"، أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر الأمن والأمان والأستقرار ومهدت الطريق للجمهورية الجديدة وعاد لمصر دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط وتابع قائلاً أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت مصر مرحلة البناء والتعمير، حيث تم إنشاء أكبر شبكة طرق لربط المحافظات ببعضها وإنعكاس ذلك لجذب الاستثمارات.

وأشارعضو مجلس الشيوخ، إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى، موضحة أنه طوال الـ 11 سنوات خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في كافة المجالات لتستطيع مصر تجاوز كافة التحديات والأزمات.

واختتم"الكحيلي"، بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، والشعب المصري، بالذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو.