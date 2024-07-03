شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يعقد جلسة الاثنين بالعاصمة الإدارية لعرض برنامج الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين القادم 8 يوليو 2024، في الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا عن برنامج الحكومة الجديدة التي حلفت اليمين أمام رئيس الجمهورية اليوم.



