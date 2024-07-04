في أول أيام عمله.. وعد من محافظ الجيزة للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إنه شرف بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له محافظًا للجيزة.

وأضاف "النجار"، بحسب بيان الجيزة، الخميس، أنه يسعى للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتواجد الدائم على الأرض مع النواب وجميع القيادات التنفيذية للتواصل المباشر مع مواطني الجيزة.

وتابع محافظ الجيزة: تشرفت بوجودي على رأس الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة؛ وأتمنى أن أكون على قدر طموح وآمال المواطنين.

وأكمل المحافظ: لكم مني الوعد الصادق بتحقيق ما ترجونه وبذل أقصى ما في قدراتنا واستطاعتنا في سبيل خدمة مواطني الجيزة الكرام، لكم مني كل التقدير والاحترام.

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