وزير التموين: ضبط منظومة الدعم تكنولوجيًا بالتعاون مع وزارة الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور عمرو طلعت، الدكتور شريف فاروق لتوليه منصب وزير التموين والتجارة الداخلية؛ مشيرًا إلى تحقيق الدكتور شريف فاروق إنجازات كبيرة في الهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى ما حققه من إنجازات علمية واستثمارية ومصرفية في المناصب التي تقلدها مسبقا؛ مؤكدًا على أن وزارة التموين وزارة خدمية ذات أهمية كبيرة.

وأضاف "طلعت"، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بهدف ميكنة منظومات العمل، وتحقيق التحول الرقمي، على النحو الذى يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بشكل رقمي ميسر ومحوكم.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات لديها خبرات كبيرة فى دعم كافة مشروعات الدولة التكنولوجية ومن أهمها منظومة التموين والدعم؛ مضيفا أن التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية يستهدف تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم.

ومن جانبه أكد الدكتور شريف فاروق، أن عمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقي الدعم باستخدام بيانات دقيقة.

وأشار إلى أن اليوم شهد أول اجتماعات مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن متابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، موضحًا أنه أكد لدولة رئيس مجلس الوزراء على أهمية البدء فى تعاون بناء ومثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على المواطن المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.