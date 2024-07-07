شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى مهنئة بالعام الهجرى: مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معانى الوفاء والصبر والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنساني، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا.. كل عام وأنتم بخير".